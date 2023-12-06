Правящая партия Венгрии внесла резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Правящая партия Венгрии Виктора Орбана "Фидес" в среду подала в парламент резолюцию, в которой призвала правительство не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, поскольку Будапешт усиливает давление на Брюссель накануне решающего саммита на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что лидеры ЕС могут не достичь консенсуса относительно начала переговоров о членстве с Украиной, и заявил, что этот вопрос не должен быть включен в повестку дня саммита.

В резолюции говорится о том, что политика расширения Евросоюза "должна оставаться объективным процессом, основанным на правилах и результатах".

- говорится в документе.

Начало переговоров о членстве с Украиной должно быть основано на консенсусе между государствами-членами Европейского Союза... Условий для этого сегодня нет,

- говорится в документе.

В резолюции сказано, что лидеры ЕС должны сначала провести тщательную оценку того, как возможное членство Украины повлияет на сплоченность и сельскохозяйственную политику внутри блока, в котором более бедные члены ЕС, включая Венгрию, являются одними из основных бенефициаров.

Дополнение

Масштабный приток украинского зерна в ЕС вызвал протесты фермеров в Восточной Европе.

Тогда как польские дальнобойщики заблокировали несколько пограничных переходов с Украиной, призывая ЕС возобновить разрешения, которые ограничивают транзит для украинских конкурентов.

Напомним

Орбан встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в четверг накануне саммита, сообщил его представитель.

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