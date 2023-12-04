Правозащитники подали в суд на Нидерланды за поставки Израилю деталей для истребителей F-35

В понедельник 4 декабря группа правозащитных организаций подала в суд на правительство Нидерландов, утверждая, что поставки Израилю запчастей для истребителей F-35 способствуют нарушениям международного права в Газе, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Дело касается запчастей к F-35, принадлежащих США, которые хранятся на складе в Нидерландах, которые могут быть отправлены в другие страны-партнеры F-35, такие как Израиль, по существующим экспортным соглашениям.

Oxfam Novib, одна из групп, подавших иск, заявила, что экспорт "сделал Нидерланды соучастниками нарушений законов войны и коллективного наказания гражданского населения Газы".

Почти невероятно, что эти бомбы сбрасываются благодаря голландской военной поддержке. Это должно прекратиться, - заявил Михиэль Серваес, директор Oxfam Novib.

Эксперты по международному праву сообщили изданию, что права человека, вероятно, нарушаются обеими сторонами конфликта.

Поставляя запчасти к оружию, Нидерланды рискуют стать соучастниками нарушений международного гуманитарного права, - сказала Дагмар Оудсхорн, директор Amnesty International.

Министерство обороны Нидерландов, которое контролирует экспорт, не комментирует судебное дело, но в письме в парламент на прошлой неделе заявило, что, исходя из имеющейся информации, "нельзя установить, что F-35 причастны к серьезным нарушениям гуманитарного права войны".

На основании текущей информации о размещении израильских F-35 невозможно установить, что F-35 причастны к серьезным нарушениям гуманитарного права войны, - говорится в письме.

Но Лисбет Зегвельд, адвокат по правам человека, сказала журналистам: "Очевидно, что эти самолеты используются над Газой для проведения воздушных бомбардировок и помощи наземным войскам".

Дополнение

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщает, что с 7 октября во время войны там было убито более 15 500 человек, более половины из них - женщины и дети.

По данным израильских властей, Израиль пообещал разгромить ХАМАС в ответ на нападения боевиков 7 октября, в результате которых погибло около 1200 человек, преимущественно гражданских.

Напомним

The New York Times получила документ, в котором подробно описана атака ХАМАСа на Израиль, которая произошла 7 октября. Официальные лица знали об этом документе еще год назад, но считали план слишком сложным для ХАМАС.

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