Правозащитники подали в суд на Нидерланды за поставки Израилю деталей для истребителей F-35
Киев • УНН
Правозащитные группы подали в суд на правительство Нидерландов за поставки запчастей для самолетов F-35 в Израиль, обвиняя его в соучастии в военных нарушениях в Газе. Министерство обороны Нидерландов отрицает, что F-35 связаны с серьезными нарушениями гуманитарного права.
В понедельник 4 декабря группа правозащитных организаций подала в суд на правительство Нидерландов, утверждая, что поставки Израилю запчастей для истребителей F-35 способствуют нарушениям международного права в Газе, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Дело касается запчастей к F-35, принадлежащих США, которые хранятся на складе в Нидерландах, которые могут быть отправлены в другие страны-партнеры F-35, такие как Израиль, по существующим экспортным соглашениям.
Oxfam Novib, одна из групп, подавших иск, заявила, что экспорт "сделал Нидерланды соучастниками нарушений законов войны и коллективного наказания гражданского населения Газы".
Почти невероятно, что эти бомбы сбрасываются благодаря голландской военной поддержке. Это должно прекратиться,
Эксперты по международному праву сообщили изданию, что права человека, вероятно, нарушаются обеими сторонами конфликта.
Поставляя запчасти к оружию, Нидерланды рискуют стать соучастниками нарушений международного гуманитарного права,
Министерство обороны Нидерландов, которое контролирует экспорт, не комментирует судебное дело, но в письме в парламент на прошлой неделе заявило, что, исходя из имеющейся информации, "нельзя установить, что F-35 причастны к серьезным нарушениям гуманитарного права войны".
На основании текущей информации о размещении израильских F-35 невозможно установить, что F-35 причастны к серьезным нарушениям гуманитарного права войны,
Но Лисбет Зегвельд, адвокат по правам человека, сказала журналистам: "Очевидно, что эти самолеты используются над Газой для проведения воздушных бомбардировок и помощи наземным войскам".
Дополнение
Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщает, что с 7 октября во время войны там было убито более 15 500 человек, более половины из них - женщины и дети.
По данным израильских властей, Израиль пообещал разгромить ХАМАС в ответ на нападения боевиков 7 октября, в результате которых погибло около 1200 человек, преимущественно гражданских.
Напомним
The New York Times получила документ, в котором подробно описана атака ХАМАСа на Израиль, которая произошла 7 октября. Официальные лица знали об этом документе еще год назад, но считали план слишком сложным для ХАМАС.
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Правозащитники подали в суд на Нидерланды за поставки Израилю деталей для истребителей F-35
Правозащитные группы подали в суд на правительство Нидерландов за поставки запчастей для самолетов F-35 в Израиль, обвиняя его в соучастии в военных нарушениях в Газе. Министерство обороны Нидерландов отрицает, что F-35 связаны с серьезными нарушениями гуманитарного права.
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