Правозащитник: оккупационные суды в Крыму выдворили более 1,5 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. За четыре года оккупации Российской Федерации АР Крым по решению судов за "нарушение миграционного законодательства России" с полуострова выдворены более 1,5 тысячи граждан Украины. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил эксперт общественной организации "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский, передает корреспондент УНН.
"Судами на оккупированной территории было принято более 9000 судебных решений. По этим решениям 2425 граждан из 37 стран были выдворены с той территории. У нас есть копии этих решений, интервью с пострадавшими. Если говорить о гражданах Украины, то нами было установлено 1513 граждан Украины", - сказал Мартыновский.
По его словам, такие выдворения нарушают статью 49 Женевской конвенции и являются военным преступлением.
"В частности, ответственность за такие преступления предусмотрено статьей 7 Римского статута Международного уголовного суда. Мы приняли решение и совместно с прокуратурой АР Крым обратиться в Международный уголовный суд с соответствующим представлением об этих военных преступлениях", - отметил Мартыновский.
Ранее председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что все, кто незаконно появился в Крыму после аннексии, должны выехать.