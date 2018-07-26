Правозахисник: окупаційні суди у Криму видворили понад 1,5 тис. українців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. За чотири роки окупації Російською Федерації АР Крим за рішенням судів через "порушення міграційного законодавства Росії" з півострова видворено понад 1,5 тисячі громадян України. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив експерт громадської організації "Регіональний центр прав людини" Роман Мартиновський, передає кореспондент УНН.

"Судами на окупованій території було прийнято понад 9 тисяч судових рішень. За цими рішеннями 2425 громадян із 37 країн було видворено з тієї території. У нас є копії цих рішень, інтерв’ю з потерпілими. Якщо говорити про громадян України, то нами було встановлено 1513 громадян України", - сказав Мартиновський.

За його словами, такі видворення порушують статтю 49 Женевської конвенції і є воєнним злочином.

"Зокрема, відповідальність за такі злочини передбачено статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Ми прийняли рішення і спільно з прокуратурою АР Крим звернутися до Міжнародного кримінального суду із відповідним поданням щодо цих воєнних злочинів", - зазначив Мартиновський.

Раніше голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що всі, хто незаконно з'явився в Криму після анексії, повинні виїхати.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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