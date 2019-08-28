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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 122515 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132973 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123382 просмотра

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6 марта, 14:10 • 126575 просмотра

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Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Киев  •  УНН

 • 34699 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Православные и греко-католики празднуют сегодня Успение Пресвятой Богородицы, передает УНН.

По традиции восточной церкви, праздник Успения Пресвятой Богородицы или, как говорят в народе, Первая Пречистая, принадлежит к двенадцати самым большим праздникам церковного года.

По преданию, Богородица часто молилась на Елеонской горе - месте вознесения Христа. Однажды она увидела архангела Гавриила, который сообщил, что через три дня закончится ее земная жизнь. В подтверждение своих слов он вручил Богоматери ветку райского финикового дерева.

Перед кончиной Божья Матерь выразила желание увидеть всех апостолов, и Бог совершил чудо: над домом нависло много облаков, на которых собрались апостолы. Они были удивлены тем, что произошло. Богородица благословила каждого из учеников Христа и сообщила, что они не увидят ее после Успения по воле Господа.

В Гефсимании тело Божьей Матери похоронили в пещере, вход в которую был завален огромным камнем. Апостолы у гробницы пробыли три дня. На третий день пришел апостол Фома, который не смог быть на погребении и не получил благословение Богоматери. Он был очень расстроен по этому поводу. Сочувствуя Фоме, апостолы решили открыть гробницу. Но, отвалив камень в пещеру, они увидели, что гробница пуста, в ней были только погребальные покрывала. В тот же день вечером, во время обряда преломления хлеба в память об умершей, апостолы увидели Богородицу, которая им сказала: "Радуйтесь! Я с вами навсегда".

Украинцы этот праздник называют "Первая Пречистая". В течение осеннего периода есть три "Пречистых".

Есть поговорка, что "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает".

Так, на Первую Пречистую проходит озимый посев.

В Украине в это время начинается сбор урожая в садах. На деревьях оставляют только "зимние" сорта яблок и груш. После Первой Пречистой также начиналась заготовка калины.

В день Первой Пречистой селяне приносили в церковь на литургию колосья нового урожая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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