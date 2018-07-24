Правоохранители задержали подозреваемого в незаконной переправке моряков через госграницу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Правоохранители задержали в пункте пропуска Долинское таможенного поста "Измаил" подозреваемого в незаконной переправке моряков через государственную границу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной Республик Крым, передает УНН.
"19.07.2018 на пункте пропуска Долинское таможенного поста "Измаил" Южной таможни работники полиции задержали подозреваемого, а 20.07.2018 к нему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога", - отметили в пресс- службе.
В прокуратуре АРК рассказали, что в прошлом году удалось задокументировать и пресечь противоправную деятельность организованной группы, члены которой в течение 2015-2017 годов организовали канал незаконной переправки моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории полуострова Крым для дальнейшего трудоустройства.
"10.07.2018 по результатам собранных доказательств, одному из организаторов незаконной деятельности, жителю г. Херсона, составлено письменное сообщено о подозрении и объявлено в розыск", - сообщили в ведомстве.
В частности, как сообщили в прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, имея трудовой стаж в области морского судоходства и находясь в должности директора одной из крюинговых компаний, которая специализируется на подборе и трудоустройстве моряков на суда заграничного следования, незаконно переправлял моряков из Одесской и Херсонской областей в Крым с последующим их трудоустройством на суда Республики Молдова и Танзании.
Как сообщал УНН, члены экипажа крымского рыболовного судна "Норд" могут вернуться на временно оккупированную территорию Крымского полуострова с украинскими паспортами на законном основании.