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Правоохоронці затримали підозрюваного у незаконному переправленні моряків через держкордон

Правоохоронці затримали підозрюваного у незаконному переправленні моряків через держкордон

Київ • УНН

 • 7287 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Правоохоронці затримали у пункті пропуску Долинське митного посту "Ізмаїл" підозрюваного у незаконному переправленні моряків через державний кордон. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Автономної Республік Крим, передає УНН.

"19.07.2018 на пункті пропуску Долинське митного посту "Ізмаїл" Південної митниці працівники поліції затримали підозрюваного, а 20.07.2018 до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави", - зазначили у прес-службі.

У прокуратурі АРК розповіли, що минулого року вдалось задокументувати та припинити протиправну діяльність організованої групи, члени якої протягом 2015-2017 років організували канал незаконного переправлення моряків через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території півострову Крим для подальшого працевлаштування.

"10.07.2018 за результатами зібраних доказів, одному з організаторів незаконної діяльності, мешканцю м. Херсона, складено письмове повідомлено про підозру та оголошено в розшук", - повідомили у відомстві.

Зокрема, як поінформували у прокуратурі, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, маючи трудовий стаж в галузі морського судноплавства та перебуваючи на посаді директора однієї з крюїнгових компаній, що спеціалізується на доборі та працевлаштуванні моряків на судна закордонного прямування, незаконно переправляв моряків з Одеської та Херсонської областей до Криму з подальшим їх працевлаштуванням на судна Республіки Молдова та Танзанії.

Як повідомляв УНН, члени екіпажу кримського риболовецького судна “Норд” можуть повернутись на тимчасово окуповану територію Кримського півострову за українськими паспортами на законній основі.

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