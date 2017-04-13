Правоохранители задержали лиц, присвоивших оборудования с завода на 10 млн грн

Как установили работники Управления защиты экономики во Львовской области, Главного управления Национальной полиции во Львовской области, по процессуального руководства Львовской местной прокуратуры № 1, в состав преступной группы входили жители Львовской и Одесской обл. Злоумышленники организовали похищение промышленного оборудования, станков и оборудования из цехов на территории бывшего Львовского автобусного завода и незаконно завладели имуществом предприятия на сумму свыше 10 млн грн.

“На производственных территориях, которые в настоящее время принадлежат ряду субъектов предпринимательства, созданных после распределения завода, хранится имущество, промышленное оборудование и другое оборудование, которое находилось в ипотеке и в залогах банков. Злоумышленники демонтировали, разбирали и вывозили все ценное, что осталось от промышленного производства. Кроме того, они пытались по поддельным документам вывезти в Киев автобус-лайнер нового поколения стоимостью в несколько миллионов гривен, которым успели доехать до одного из сел Каменка-Бугского района, где и были задержаны ”, - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Двух злоумышленников задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 11 апреля правоохранители провели обыски на Одесском авиационном заводе .