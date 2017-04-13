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Правоохоронці затримали осіб, які привласнили обладнання із заводу на 10 млн грн

Київ • УНН

 • 7584 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Правоохоронці Львівщини затримали сімох злочинців, які викрали спеціальне обладнання із колишнього Львівського автобусного заводу на суму понад 10 млн грн. Про це повідомили у ГУ НП у Львівській області, передає УНН.

Як встановили, працівники Управління захисту економіки у Львівській області, Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1, до складу злочинної групи входили мешканці Львівської та Одеської обл. Зловмисники організували викрадення промислового обладнання, станків та устаткування з цехів на території колишнього Львівського автобусного заводу та незаконно заволоділи майном підприємства на суму у понад 10 млн грн.

“На виробничих територіях, які на даний час належать ряду суб’єктів підприємництва, створених після розподілу заводу, знаходиться майно, промислове обладнання та інше устаткування, яке перебувало в іпотеці та у заставах банків. Зловмисники демонтували, розбирали та вивозили усе цінне, що залишилось від промислового виробництва. Окрім того, вони намагались за підробленими документами вивезти до Києва автобус-лайнер останнього покоління вартістю у декілька мільйонів гривень, яким встигли доїхати до одного з сіл Кам’янка-Бузького району, де і були затримані”, — повідомили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Двох зловмисників затримано у порядку ст.208 КПК України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 11 квітня правоохоронці провели обшуки на Одеському авіаційному заводі.

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