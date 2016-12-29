Правоохранители обнаружили в Одессе подпольный ювелирный цех
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Одессе правоохранители обнаружили подпольный ювелирный цех, где ювелиры изготовляли копии украшений мировых брендов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Установлено, что цех находился в двухэтажном здании, без всяких признаков работы. Однако, внутри ювелиры изготовляли копии украшений мировых брендов. Распространялась продукция через собственные торговые сети, а также магазины и торговые центры Одессы. В собственных торговых точках работали пункты скупки драгоценного металла.
Правоохранители выяснили, что организаторы подпольного цеха тщательно подошли к вопросу безопасности и охраны. Кроме охраны, видеонаблюдения и пропускного режима - скрытые "черные" выходы и система оповещения на случай появления нежелательных гостей.
Правоохранители изъяли оборудование для изготовления копий ювелирных изделий известных производителей, клише для клеймения и 1700 единиц готовых изделий с признаками подделки. По предварительным данным стоимость изъятого составляет более 5 млн гривен.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины. Правоохранители устанавливают организаторов нелегального бизнеса.