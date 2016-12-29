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Правоохоронці виявили в Одесі підпільний ювелірний цех

Правоохоронці виявили в Одесі підпільний ювелірний цех

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Одесі правоохоронці виявили підпільний ювелірний цех, де ювеліри виготовляли копії прикрас світових брендів. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Встановлено, що цех знаходився у двоповерховому приміщенні, без жодних ознак роботи. Однак, всередині ювеліри виготовляли копії прикрас світових брендів. Розповсюджувалась продукція через власні торговельні мережі, а також магазини та торгові центри Одеси. У власних торгових точках працювали пункти скупки дорогоцінного металу.

Правоохоронці з’ясували, що організатори підпільного цеху ретельно підійшли до питання безпеки та охорони. Окрім охорони, відеоспостереження та пропускного режиму — приховані “чорні” виходи та система оповіщення на випадок появи небажаних гостей.

Правоохоронці вилучили устаткування для відтворення копії ювелірних виробів відомих виробників, кліше для клеймування, примірники продукції. Також обладнання за допомогою, якого здійснювалось виготовлення та 1,7 тисяч одиниць готових виробів з ознаками підроблення.За попередніми даними вартість вилученого становить понад 5 мільйонів гривень.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України. Правоохоронці встановлюють організаторів нелегального бізнесу.

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