Правоохранители обнаружили пистолет и патроны у жителя Кропивницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полицейские изъяли оружие, без соответствующих разрешительных документов, и патроны во время проведения санкционированного обыска квартиры 38-летнего жителя Кропивницкого. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кировоградской области.
Так, правоохранители обнаружили в доме жителя Кропивницкого предмет, похожий на пистолет модели "ПСШ790" калибра 9 мм, в магазине которого находилось 6 предметов, похожих на боеприпасы калибра 9 мм. Кроме того, в помещении работники полиции обнаружили еще 11 предметов, похожих на боеприпасы калибра 9 мм. По словам мужчины, оружие он нашел в пакете на улице и хранил дома для самообороны. Изъятое направлено на исследование.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами "Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения) УК.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.