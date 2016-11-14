Правоохоронці виявили пістолет та набої у жителя Кропивницького
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Поліцейські вилучили зброю, без відповідних дозвільних документів, та набої під час проведення санкціонованого обшуку помешкання 38-річного жителя Кропивницького. Про це УНН повідомили у прес-службі Кіровоградської області.
Так, правоохоронці виявили в помешканні жителя Кпропивницього предмет, схожий на пістолет моделі “ПСШ790” калібру 9 мм, в магазині якого знаходилося 6 предметів, схожих на набої калібру 9 мм. Крім того, у помешканні працівники поліції виявили ще 11 предметів, схожих на набої калібру 9 мм. За слвоами чоловіка, зброю він знайшов в пакеті на вулиці й зберігав вдома для самооборони. Наразі вилучене направлено на дослідження.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу) ККУ.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.