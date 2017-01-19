Правоохранители разоблачили преступную группу в присвоении 18 млн грн госсредств
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Правоохранители разоблачили четырех членов преступной группировки, которые подозреваются в завладении средствами государственного и областного бюджетов на 18 млн грн, выделенных на закупки оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации в Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Всем членам организованной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
К ним применили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тыс. грн.
С целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству, следственным судьей наложен арест на имущество подозреваемых, а именно: три квартиры в Харькове, два дома в Харькове и Харьковской области, нежилые помещения в Харькове и три автомобиля.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.