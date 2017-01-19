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Правоохоронці викрили злочинну групу в привласненні 18 млн грн держкоштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Правоохоронці викрили чотирьох членів злочинного угруповання, які підозрюються у заволодінні коштами державного і обласного бюджетів на 18 млн грн, виділених на закупівлі обладнання та виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації на Харківщині. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

Усім членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Ддо них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі від 206 до 400 тис грн.

З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, слідчим суддею накладено арешт на майно підозрюваних, а саме: три квартири в Харкові, два будинки в Харкові та Харківській області, нежитлові приміщення в Харкові та три автомобілі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

Українські Національні Новини

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