Правоохоронці викрили злочинну групу в привласненні 18 млн грн держкоштів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Правоохоронці викрили чотирьох членів злочинного угруповання, які підозрюються у заволодінні коштами державного і обласного бюджетів на 18 млн грн, виділених на закупівлі обладнання та виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації на Харківщині. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Усім членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Ддо них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі від 206 до 400 тис грн.
З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, слідчим суддею накладено арешт на майно підозрюваних, а саме: три квартири в Харкові, два будинки в Харкові та Харківській області, нежитлові приміщення в Харкові та три автомобілі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.