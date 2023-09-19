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Правоохранители разоблачили блогера, который призвал ударить по зданию СБУ во Львове российскими ракетами

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. СБУ разоблачила во Львове блогера, который публично призывал уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности. Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Чтобы распространить такие призывы, блогер осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в Инстаграм вблизи здания украинской спецслужбы во Львове. Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за рубежа дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием.

Свой контент блогер распространил на собственную аудиторию в более 1,7 тыс. пользователей.

По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, которые позиционируют себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически «присоединяется» к стримам своего приспешника в Украине.

При обысках в квартирах фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокационной видеозаписи.

Сейчас фигурантам планируется сообщение о подозрении.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.

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