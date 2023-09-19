Правоохоронці викрили блогера, який закликав вдарити по будівлі СБУ у Львові російськими ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. СБУ викрила у Львові блогера, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки. Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами, пише УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Щоб поширити такі заклики, блогер здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби у Львові. Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю.
Свій контент блогер поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.
За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично «приєднується» до стрімів свого поплічника в Україні.
При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису.
Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.
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