"Наводив" російські ракети на Миколаїв: викрито блогера-мільйонника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Правоохоронці викрили нові злочини пропагандистського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території росії. Наразі з'явились докази причетності блогера до коригування ракетних ударів окупантів по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення рф, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
Деталі
Відомо, що прокремлівський блогер передавав російським окупантам розвіддані про Миколаїв, яку отримував від колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури. За це колишній прокурор вже був засуджений до довічного ув'язнення за держзраду.
Окупанти найбільше цінували інформацію, яку блогер надавав про розташування українських військових, наслідки обстрілів міста, російських військовополонених і паролі на українських блокпостах.
Зазначається, що усі комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.
На підставі зібраних доказів правоохоронці додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Проте, оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Служба безпеки зібрала "вичерпну доказову базу" на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.
За даними СБУ, перебуваючи на території країни-агресора, Подоляка бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу соловйова.
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