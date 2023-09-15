"Наводил" российские ракеты на Николаев: разоблачен блогер-миллионник
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили новые преступления пропагандистского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории россии. Сейчас появились доказательства причастности блогера к корректировке ракетных ударов оккупантов по Николаеву в начале полномасштабного вторжения рф, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Известно, что прокремлевский блогер передавал российским оккупантам разведданные о Николаеве, которую получал от бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры. За это бывший прокурор уже был приговорен к пожизненному заключению за госизмену.
Оккупанты больше всего ценили информацию, которую блогер предоставлял о расположении украинских военных, последствиях обстрелов города, российских военнопленных и паролях на украинских блокпостах.
Отмечается, что вся коммуникация между Подолякой и его информатором происходила через Телеграмм-канал в виде текстовых сообщений.
На основании собранных доказательств правоохранители дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Однако, поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.
Напомним
Ранее сообщалось, что Служба безопасности собрала "исчерпывающую доказательную базу" на прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.
По данным СБУ, находясь на территории страны-агрессора, Подоляка принимает активное участие в информационно-психологических операциях российских спецслужб. Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева.
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