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"Наводил" российские ракеты на Николаев: разоблачен блогер-миллионник

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили новые преступления пропагандистского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории россии. Сейчас появились доказательства причастности блогера к корректировке ракетных ударов оккупантов по Николаеву в начале полномасштабного вторжения рф, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН

Детали

Известно, что прокремлевский блогер передавал российским оккупантам разведданные о Николаеве, которую получал от бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры. За это бывший прокурор уже был приговорен к пожизненному заключению за госизмену.

Оккупанты больше всего ценили информацию, которую блогер предоставлял о расположении украинских военных, последствиях обстрелов города, российских военнопленных и паролях на украинских блокпостах.

Отмечается, что вся коммуникация между Подолякой и его информатором происходила через Телеграмм-канал в виде текстовых сообщений.

На основании собранных доказательств правоохранители дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Однако, поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Напомним

Ранее сообщалось, что Служба безопасности собрала "исчерпывающую доказательную базу" на прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

По данным СБУ, находясь на территории страны-агрессора, Подоляка принимает активное участие в информационно-психологических операциях российских спецслужб. Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева.

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