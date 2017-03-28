Правоохранители открыли дело из-за пожара в запорожском трамвае
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Запорожские правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара в трамвае. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Правоохранители Запорожья внесли в ЕРДР сведения по ч.1 ст.270 (нарушение требований пожарной безопасности) УК Украины из-за пожара в трамвае.
Напомним, что 27 марта, в полицию поступило телефонное сообщение о том, что около 12.00 на остановке общественного транспорта "Ул. Базарная " возник пожар в трамвае.
В ходе проведенного осмотра установлено, что на указанной выше остановке транспорта состоялось возгорания трамвая, выясняются причины возгорания.
В результате указанных событий никто из пассажиров не пострадал.
Принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия.