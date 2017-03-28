Правоохранители открыли дело из-за пожара в запорожском трамвае

Правоохранители Запорожья внесли в ЕРДР сведения по ч.1 ст.270 (нарушение требований пожарной безопасности) УК Украины из-за пожара в трамвае.

Напомним, что 27 марта, в полицию поступило телефонное сообщение о том, что около 12.00 на остановке общественного транспорта "Ул. Базарная " возник пожар в трамвае.

В ходе проведенного осмотра установлено, что на указанной выше остановке транспорта состоялось возгорания трамвая, выясняются причины возгорания.

В результате указанных событий никто из пассажиров не пострадал.

Принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия.