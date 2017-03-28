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Правоохоронці відкрили справу через пожежу в запорізькому трамваї

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Запорізькі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі в трамваї. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Правоохоронці Запоріжжя внесли до ЄРДР відомості за ч.1 ст.270 (порушення вимог пожежної безпеки) КК України через пожежу у трамваї.

Нагадаємо, що 27 березня, до поліції надійшло телефонне повідомлення про те що близько 12.00 на зупинці громадського транспорту “Вул. Базарна” виникла пожежа в травмаї.

В ході проведеного огляду встановлено, що на вищезгаданій зупинці транспорту відбулось загоряння трамваю, наразі з’ясовуються причини загоряння.

В результаті вказаних подій ніхто з пасажирів не постраждав.

Вживаються заходи до встановлення всіх обставин події.

 

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