Правоохранители предупредили добычу янтаря в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Житомирская полиция предупредила добычу янтаря возле села Рудня Пержанская Олевского района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.
Так, 11 ноября возле села Рудня Пержанская в лесном массиве правоохранители заметили трех мужчин со специфическим оборудованием, что могло свидетельствовать о развертывании незаконной деятельности по добыче янтаря.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудники которой задокументировали обнаруженное. Задержанными оказались 22-летний житель Ровенской области и двое жителей Волынской области 36-ти и 38-ми лет. Для выяснения всех обстоятельств мужчин доставили в местное отделение полиции.
Правоохранители изъяли автомобиль "Isuzu Trооper", мотопомпу, дренажный насос, водозаборный шланг, четыре пожарных рукава и другие орудия, с помощью которых старатели размывают почву для последующей добычи янтаря.
Начали уголовное производство по ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) и ч.1 ст.15 (покушение на преступление) УК.
Мужчинам грозят значительные штрафы или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.