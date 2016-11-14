Правоохоронці попередили видобуток бурштину на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Житомирська поліція попередила видобуток бурштин поблизу села Рудня Пержанська Олевського району. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Так, 11 листопада поблизу села Рудня Пержанська у лісовому масиві правоохоронці помітили трьох чоловіків зі специфічним обладнанням, що могло свідчити про розгортання незаконної діяльності з видобутку бурштину.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, працівники якої задокументували виявлене. Затриманими виявилися 22-річний житель Рівненської області та двоє волинян 36-ти та 38-ми років. Для з’ясування усіх обставин чоловіків було доставлено до місцевого відділення поліції.
Правоохоронці вилучили автомобіль “Isuzu Trооper”, мотопомпу, дренажний насос, водозабірний шланг, чотири пожежні рукави та інше знаряддя, за допомогою яких старателі розмивають ґрунт для подальшого видобутку бурштину.
Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) та ч.1 ст.15 (замах на злочин) ККУ.
Чоловікам загрожують значні штрафи або обмеженням чи позбавлення волі на строк до 3 років.