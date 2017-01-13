Правоохранители квалифицировали стрельбу в Одессе между экс-прокурором и бойцом АТО
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 января. УНН. По факту стрельбы в Одессе, которую устроили двое мужчин, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Установлено, что конфликт возник в результате нарушения правил дорожного движения. Сначала они начали потасовку, а в дальнейшем - стрельбу из травматического оружия. Водителями оказались двое одесситов возрастом 35 и 65 лет.
В свою очередь, в социальных сетях участник инцидента Сергей, который в течение 2014-2015 годов проходил военную службу в зоне АТО, отмечает, что сначала на него набросилась жена стрелка, а уже после, 65-летний мужчина без объяснений прострелил ему ногу. Только после этого Сергей выстрелил в ногу своему оппоненту. По его словам, правоохранители стояли в стороне конфликта и не вмешивались в ситуацию.
В полиции отмечают, что правоохранители вызвали карету скорой помощи, участникам конфликта была оказана медицинская помощь.
Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что второй участник конфликта до 1995 года работал заместителем прокурора Одесской области. В полиции воздерживаются от комментариев относительно деятельности участников инцидента.
Напомним, как сообщал УНН, бывший работник прокуратуры и военнослужащий устроили стрельбу в Одессе .