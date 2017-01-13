Правоохоронці кваліфікували стрілянину в Одесі між екс-прокурором та бійцем АТО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 січня. УНН. За фактом стрілянини в Одесі, яку влаштували двоє чоловіків, відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Встановлено, що конфлікт виник в результаті порушення ними правил дорожнього руху. Спочатку вони розпочали штовханину, а в подальшому - стрілянину з травматичної зброї. Водіями виявились двоє одеситів віком 35 і 65 років.
У свою чергу, в соціальних мережах учасник інциденту Сергій, який протягом 2014-2015 років проходив військову службу в зоні АТО, зазначає, що спочатку на нього накинулася дружина стрілка, а вже опісля, 65-річний чоловік без жодних пояснень прострелив йому ногу. Лише після цього Сергій вистрелив в ногу своєму опоненту. За його словами правоохоронці стояли осторонь конфлікту і не втручалися в ситуацію.
В поліції зазначають, що правоохоронці викликали карету швидкої допомоги, учасникам конфлікту було надано медичну допомогу.
Із власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що другий учасник конфлікту до 1995 року працював заступником прокурора Одеської області. В поліції утримуються від коментарів щодо діяльності учасників інциденту.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, колишній працівник прокуратури та військовослужбовець влаштували стрілянину в Одесі.