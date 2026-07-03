Правительство завершило формирование наблюдательных советов "Энергоатома" и ОГТСУ - Минэкономики

Кабинет министров завершил формирование наблюдательных советов НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины". Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, пишет УНН.

На должности независимых членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" назначены:

Доминик Минье – гражданин Франции и Канады, руководитель в сфере ядерной энергетики с более чем 35-летним опытом.

Мэтью Мюррей – гражданин США, специалист в сфере управления, антикоррупционной политики и комплаенса с более чем 30-летним опытом, который также работал в Украине.

Представителем государства в наблюдательном совете АО "Оператор ГТС Украины" стал Юрий Буца – гражданин Украины, эксперт в сфере государственных финансов, управления государственным долгом и корпоративного управления. Итак, сейчас сформирован полный состав наблюдательных советов обеих компаний.

Отмечается, что эти назначения и согласование кандидатур произошли в рамках политики правительства по реформированию корпоративного управления на государственных предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Цель этого процесса – обеспечить государственным компаниям устойчивый, профессиональный и независимый надзор, соответствующий стандартам ОЭСР для государственных предприятий, повышающий доверие международных партнеров и инвесторов, а также усиливающий способность компаний принимать стратегические решения в условиях военного времени