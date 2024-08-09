Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций
Киев • УНН
Кабмин выделил Черниговской области 1,5 млрд грн на строительство фортификаций и 153 млн грн на укрытия в школах. Всего на ликвидацию последствий войны в регионе в этом году направлено 2,6 млрд грн.
В этом году Кабмин выделил Черниговской области 1,5 млрд грн на строительство фортификаций. 153 млн грн правительство направило на обустройство безопасных условий в школах. Это прежде всего развитие укрытий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства на Черниговщине, передает УНН.
Продолжаем проводить выездные заседания Правительства. Сегодня работаем на Черниговщине. Видим вызовы и проблематику, которую нужно оперативно решать. Энергетика, разминирование, восстановление, экономика и, конечно, безопасность
По его словам, правительство только в этом году выделило Черниговской области на ликвидацию последствий войны 2,6 млрд грн.
Из них 1,5 млрд грн было выделено на строительство фортификаций. Более 355 млн грн выделено из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт социальных объектов и реконструкцию водопроводной насосной станции. Средства уже перечислены, работы выполнены
Также по его словам, Черниговской области выделено более 450 млн грн целевых субвенций.
В частности 153 млн грн правительство направило на обустройство безопасных условий в школах. Это прежде всего развитие укрытий
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Шмыгаль сообщал, что накануне начала нового учебного года в Украине активно разработают ряд решений, которые позволят усилить защищенность образовательного процесса.