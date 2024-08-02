Киев • УНН
Правительство перераспределило почти 147 млн грн на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства направят на оборудование оборонительных рубежей и устройство системы невзрывных заграждений.
Кабинет министров направит еще почти 147 млн гривен на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонительных рубежей, устройство системы невзрывных заграждений в Запорожской области. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин перераспределил 146 млн 930,859 тыс. гривен, которые были выделены Минобороны, Ивано-Франковской, Черкасской и Николаевской областным военным администрациям. Теперь эти средства направят Запорожской ОГА на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонительных рубежей, устройство системы невзрывных заграждений.
Напомним
Ранее во время рабочей поездки в Запорожскую область премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел процесс сооружения фортификационных укреплений и заслушал доклад главы ОГА по этому вопросу