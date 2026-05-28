Правительство урегулировало механизм передачи и использования трофейного военного имущества
Киев • УНН
Кабмин упростил порядок передачи трофейного имущества и разрешил его экспорт для научных работ. Государственные заказчики смогут передавать технику партнерам.
Кабинет министров принял решение об обновлении правил работы с военным имуществом, которое является трофейным. В частности, Украина сможет экспортировать трофейную технику для выполнения научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ в рамках международных договоров без получения полномочий. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и постановление правительства №661.
Детали
"Кабинет Министров принял решение об обновлении правил работы с военным имуществом, которое является трофейным. Изменения определяют четкий порядок его передачи и создают правовые условия для эффективного использования в интересах обороны и международного сотрудничества. Документ устанавливает, в каких случаях такое имущество может передаваться и как именно это происходит. Также предусмотрена возможность экспорта трофейного вооружения и техники государственными заказчиками в рамках международных договоров Украины без дополнительных процедур получения полномочий", — сообщили в Минэкономики.
Согласно правительственному постановлению, без получения полномочий осуществляется экспорт вооружения и военной техники, являющихся трофейным имуществом, государственными заказчиками, осуществляющими управление военным имуществом, для выполнения научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ в рамках международных договоров Украины о сотрудничестве в сфере безопасности и/или обороны с целью обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Украины.
Устанавливается, что к военному имуществу, среди прочего, относится трофейная техника.
Документ также определяет, что вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут передаваться соответствующим юридическим лицам, единственным участником (учредителем) которых является государство, для выполнения научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ. Передача указанного имущества проводится по решению Кабмина.
Напомним
Все больше западных оборонных компаний стремятся протестировать свое оружие и технологии в Украине, где боевые действия фактически стали полигоном для развития дронов, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы.