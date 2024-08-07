После голосования парламент Уэльса утвердил первым министром Элунед Морган. Она стала первой в истории женщиной, которую назначили на эту должность. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Элунед Морган утвердили в должности первого министра Уэльса после голосования в валлийском парламенте Сенедди.

Парламент отозвали с летних каникул, чтобы выдвинуть ее кандидатуру, после того, как предыдущий глава правительства Вон Гитинг подал в отставку. Члены Сенедда могли принять участие в голосовании виртуально, в том числе из-за рубежа.

Это самая большая честь в моей жизни - стоять сегодня перед вами как первая женщина, которая стала первым министром Уэльса, - заявила Морган.

Также Морган сказала, что она с нетерпением ждет того дня, когда "женщина, которая станет первым министром, больше не будет чрезвычайной, а нормальной частью нашей политической жизни Уэльса".

Кандидатура Морган была направлена королю, который дал свое одобрение, что позволило новому первому министру официально вступить в должность.

Как пишет издание, Элунед Морган стала лидером Лейбористской партии Уэльса в прошлом месяце. С мая 2021 года она занимала должность министра здравоохранения.

Морган стала шестым первым министром Уэльса.

Дополнение

Ранее первый министр Уэльса Уган Гитинг объявил о своей отставке через четыре месяца после вступления в должность. Это произошло после отставки трех министров Уэльса и его главного юридического советника, которые также призвали Гитинга уйти с должности.

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