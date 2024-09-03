Правительство согласовало назначение заместителя председателя Хмельницкой ОГА
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Владислава Фалюша заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Кабинет Министров на своем заседании согласовал назначение Валериевича заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации Владислава Фалюша. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
«Кабинетом Министров Украины согласовано назначение Фалюша Владислава Валерьевича заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации», - написал Мельничук в Telegram.
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