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Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА

Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА

Київ • УНН

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Кабінет Міністрів України погодив призначення Владислава Фалюша заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кабінет Міністрів на своєму засіданні погоджено призначення Валерійовича заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Владислава Фалюша. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Фалюша Владислава Валерійовича заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації", - написав Мельничук у Telegram.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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