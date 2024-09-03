Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України погодив призначення Владислава Фалюша заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Кабінет Міністрів на своєму засіданні погоджено призначення Валерійовича заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Владислава Фалюша. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Фалюша Владислава Валерійовича заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації", - написав Мельничук у Telegram.
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