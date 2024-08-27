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Зеленський про зміни в уряді: найближчим часом сконцентруємося на цьому питанні

Зеленський про зміни в уряді: найближчим часом сконцентруємося на цьому питанні

Київ • УНН

 • 17254 перегляди

Президент Зеленський повідомив про майбутні зміни в уряді через велику кількість виконувачів обов'язків. Він наголосив на необхідності призначення постійних міністрів та керівників для кожного напрямку.

Зміни в уряді розпочнуться вже найближчим часом, адже є багато виконувачів обов’язків, які не можуть закривати усі питання. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Щодо змін в уряді – ми в діалозі з Прем’єр-міністром, у нас є багато виконувачів обов’язків, тому передусім потрібно вирішити ці питання, ми сфокусовані на цьому

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що кожна інституція повинна мати свого міністра, голову свого напрямку, і це питання просто необхідно закрити, бо не може одна людина закривати все.

Я думаю, що найближчим часом ми сконцентруємось на цьому питанні та зможемо у Верховій Раді все це проголосувати. Усі ці зміни ви побачите, але дайте трохи часу

- сказав Президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський минулого місця оголосив про потенційні зміни в Кабінеті міністрів, причому деякі міністри обговорюються на предмет заміни, зазначивши при цьому, що прем'єр-міністр Шмигаль залишається однією з найважливіших фігур в уряді.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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