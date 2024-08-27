Зеленський про зміни в уряді: найближчим часом сконцентруємося на цьому питанні

Зміни в уряді розпочнуться вже найближчим часом, адже є багато виконувачів обов’язків, які не можуть закривати усі питання. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Щодо змін в уряді – ми в діалозі з Прем’єр-міністром, у нас є багато виконувачів обов’язків, тому передусім потрібно вирішити ці питання, ми сфокусовані на цьому

Він наголосив, що кожна інституція повинна мати свого міністра, голову свого напрямку, і це питання просто необхідно закрити, бо не може одна людина закривати все.

Я думаю, що найближчим часом ми сконцентруємось на цьому питанні та зможемо у Верховій Раді все це проголосувати. Усі ці зміни ви побачите, але дайте трохи часу