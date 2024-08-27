Зеленский об изменениях в правительстве: в ближайшее время сконцентрируемся на этом вопросе

Изменения в правительстве начнутся уже в ближайшее время, ведь есть много исполняющих обязанности, которые не могут закрывать все вопросы. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Относительно изменений в правительстве - мы в диалоге с Премьер-министром, у нас есть много исполняющих обязанности, поэтому прежде всего нужно решить эти вопросы, мы сфокусированы на этом - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждая организация должна иметь своего министра, главу своего направления, и этот вопрос просто необходимо закрыть, потому что не может один человек закрывать все.

Я думаю, что в ближайшее время мы сконцентрируемся на этом вопросе и сможем в Верховой Раде все это проголосовать. Все эти изменения вы увидите, но дайте немного времени - сказал Президент.

Напомним,

Президент Зеленский в прошлом месте объявил о потенциальных изменениях в Кабинете министров, причем некоторые министры обсуждаются на предмет замены, отметив при этом, что премьер-министр Шмыгаль остается одной из важнейших фигур в правительстве.