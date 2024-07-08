Правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета" - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос о выделении средств на восстановление медицинских учреждений и оказание помощи пострадавшим от российских ракетных ударов, в том числе детской больнице "Охматдет", и рассматривает новые места для перемещения ее персонала и пациентов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву, Минэкономики, Минфину проработать вопрос о выделении средств на восстановление медицинских учреждений и помощь пострадавшим от российских ракетных ударов, в том числе и по детской больнице "Охматдет". Также правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение премьера в Telegram.
Детали
Как указал Шмыгаль, россияне нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Есть попадания в медицинские учреждения, в частности разрушено здание одной из крупнейших детских больниц "Охматдет" в Киеве.
Последствия этой варварской атаки рассмотрим на ближайшем заседании правительства. Дал поручение Минздраву, Минэкономики, Минфину безотлагательно проработать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим
Также, по его словам, по поручению Президента Украины правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета".
Также от отметил, Украина рассчитывает, что международные партнеры сделают свои выводы. Нужны действенные ответы на российский террор.
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