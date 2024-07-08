Правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета" - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву, Минэкономики, Минфину проработать вопрос о выделении средств на восстановление медицинских учреждений и помощь пострадавшим от российских ракетных ударов, в том числе и по детской больнице "Охматдет". Также правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение премьера в Telegram.

Детали

Как указал Шмыгаль, россияне нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Есть попадания в медицинские учреждения, в частности разрушено здание одной из крупнейших детских больниц "Охматдет" в Киеве.

Последствия этой варварской атаки рассмотрим на ближайшем заседании правительства. Дал поручение Минздраву, Минэкономики, Минфину безотлагательно проработать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим - написал Шмыгаль.

Также, по его словам, по поручению Президента Украины правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета".

Также от отметил, Украина рассчитывает, что международные партнеры сделают свои выводы. Нужны действенные ответы на российский террор.

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