Правительство не планирует вводить регулирование цен на топливо на фоне их роста

Эксклюзив
13:21 • 13032 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
12:50 • 36930 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 24405 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 41535 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 25442 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 27632 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 46168 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 49163 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 44288 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 36902 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Популярные новости
Как Украина перехватывает тысячи дронов - партнерам из ЕС показали "малую" ПВОVideo27 марта, 11:01 • 11354 просмотра
После обысков у Поплавского появились новые подробности. В Киевском университете культуры разоблачили крупную схему на госсредствахPhoto27 марта, 11:25 • 11121 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 20951 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 14693 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 7136 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto16:52 • 6986 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
12:50 • 36938 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 41543 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 78075 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 94878 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал17:38 • 2292 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 7560 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 14895 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 21154 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 30360 просмотра
Правительство не планирует вводить регулирование цен на топливо на фоне их роста

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Кабмин сосредоточится на насыщении рынка товарами вместо контроля цен. Для поддержки уязвимых слоев населения выплатят помощь 1,5 тысячи гривен.

Кабинет министров не планирует вводить регулирование цен на фоне роста стоимости топлива и продуктов, а считает, что главной задачей сейчас является насыщение рынка достаточным количеством продукта и обеспечение государства от дефицита топлива. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Относительно цен. То, что было вызвано ростом войной в Иране, это понятно, это глобальный тренд, и, к сожалению, Украина является... ну, видит на себе отражение этих процессов 

- сказала Свириденко. 

Она добавила, что правительство пытается преодолеть эти последствия, в частности выплатой в 1,5 тыс. гривен одноразовой помощи для наиболее незащищенных категорий населения. 

Что касается того, будет ли правительство применять жесткий контроль над ценами на топливо, на дизельное топливо. Мы считаем, что сейчас главное – насытить рынок достаточным количеством продукта и обезопасить государство от дефицита топлива. Собственно, над этим работаем в тесной координации с операторами рынка. Надо создать все условия для того, чтобы у нас был продукт в достаточном количестве и мы могли в первую очередь удовлетворить спрос: армия, медики, коммунальные и другие службы. Поэтому над этим сейчас работаем 

- добавила Свириденко. 

Напомним 

Среди ключевых вызовов нынешней весенней посевной кампании - существенный рост стоимости топлива, а также подорожание минеральных удобрений на 30-35% под влиянием глобальных рыночных факторов, но это не ставит под угрозу посевную. 

Павел Башинский

