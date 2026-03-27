Правительство не планирует вводить регулирование цен на топливо на фоне их роста
Киев • УНН
Кабмин сосредоточится на насыщении рынка товарами вместо контроля цен. Для поддержки уязвимых слоев населения выплатят помощь 1,5 тысячи гривен.
Кабинет министров не планирует вводить регулирование цен на фоне роста стоимости топлива и продуктов, а считает, что главной задачей сейчас является насыщение рынка достаточным количеством продукта и обеспечение государства от дефицита топлива. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.
Относительно цен. То, что было вызвано ростом войной в Иране, это понятно, это глобальный тренд, и, к сожалению, Украина является... ну, видит на себе отражение этих процессов
Она добавила, что правительство пытается преодолеть эти последствия, в частности выплатой в 1,5 тыс. гривен одноразовой помощи для наиболее незащищенных категорий населения.
Что касается того, будет ли правительство применять жесткий контроль над ценами на топливо, на дизельное топливо. Мы считаем, что сейчас главное – насытить рынок достаточным количеством продукта и обезопасить государство от дефицита топлива. Собственно, над этим работаем в тесной координации с операторами рынка. Надо создать все условия для того, чтобы у нас был продукт в достаточном количестве и мы могли в первую очередь удовлетворить спрос: армия, медики, коммунальные и другие службы. Поэтому над этим сейчас работаем
Среди ключевых вызовов нынешней весенней посевной кампании - существенный рост стоимости топлива, а также подорожание минеральных удобрений на 30-35% под влиянием глобальных рыночных факторов, но это не ставит под угрозу посевную.