Уряд не планує запроваджувати регулювання цін на пальне на тлі їх зростання

Кабінет міністрів не планує вводити регулювання цін на тлі зростання вартості на пальне та продукти, а вважає, що головним завданням наразі є насичення ринку достатньою кількістю продукту і убезпечення держави від дефіциту пального. Про це заявила прем’єрка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Відносно цін. Те, що було спричинено зростання війною в Ірані, це зрозуміло, це глобальний тренд, і, на жаль, Україна є... ну, бачить на собі віддзеркалення цих процесів

Вона додала, що уряд намагається подолати ці наслідки, зокрема виплатою в 1,5 тис. гривень одноразової допомоги для найбільш незахищених категорій населення.

Що стосується того, чи буде уряд застосовувати жорсткий контроль над цінами на пальне, на дизельне пальне. Ми вважаємо, що зараз головне – наситити ринок достатньою кількістю продукту і убезпечити державу від дефіциту пального. Власне, над цим працюємо в тісній координації з операторами ринку. Треба створити всі умови для того, щоб у нас був продукт в достатній кількості і ми могли в першу чергу задовольнити попит: армія, медики, комунальні і інші служби. Тому над цим наразі працюємо