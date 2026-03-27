Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 26093 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Уряд не планує запроваджувати регулювання цін на пальне на тлі їх зростання

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Кабмін зосередиться на насиченні ринку товарами замість контролю цін. Для підтримки вразливих верств населення виплатять допомогу 1,5 тисячі гривень.

Уряд не планує запроваджувати регулювання цін на пальне на тлі їх зростання

Кабінет міністрів не планує вводити регулювання цін на тлі зростання вартості на пальне та продукти, а вважає, що головним завданням наразі є насичення ринку достатньою кількістю продукту і убезпечення держави від дефіциту пального. Про це заявила прем’єрка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Відносно цін. Те, що було спричинено зростання війною в Ірані, це зрозуміло, це глобальний тренд, і, на жаль, Україна є... ну, бачить на собі віддзеркалення цих процесів 

- сказала Свириденко. 

Вона додала, що уряд намагається подолати ці наслідки, зокрема виплатою в 1,5 тис. гривень одноразової допомоги для найбільш незахищених категорій населення. 

Що стосується того, чи буде уряд застосовувати жорсткий контроль над цінами на пальне, на дизельне пальне. Ми вважаємо, що зараз головне – наситити ринок достатньою кількістю продукту і убезпечити державу від дефіциту пального. Власне, над цим працюємо в тісній координації з операторами ринку. Треба створити всі умови для того, щоб у нас був продукт в достатній кількості і ми могли в першу чергу задовольнити попит: армія, медики, комунальні і інші служби. Тому над цим наразі працюємо 

- додала Свириденко. 

Нагадаємо 

Серед ключових викликів нинішньої весняної посівної кампанії - суттєве зростання вартості пального, а також подорожчання мінеральних добрив на 30-35% під впливом глобальних ринкових факторів, але це не ставить під загрозу посівну. 

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Тренд
Війна в Україні
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Україна
Іран