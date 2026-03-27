Уряд не планує запроваджувати регулювання цін на пальне на тлі їх зростання
Київ • УНН
Кабмін зосередиться на насиченні ринку товарами замість контролю цін. Для підтримки вразливих верств населення виплатять допомогу 1,5 тисячі гривень.
Кабінет міністрів не планує вводити регулювання цін на тлі зростання вартості на пальне та продукти, а вважає, що головним завданням наразі є насичення ринку достатньою кількістю продукту і убезпечення держави від дефіциту пального. Про це заявила прем’єрка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.
Відносно цін. Те, що було спричинено зростання війною в Ірані, це зрозуміло, це глобальний тренд, і, на жаль, Україна є... ну, бачить на собі віддзеркалення цих процесів
Вона додала, що уряд намагається подолати ці наслідки, зокрема виплатою в 1,5 тис. гривень одноразової допомоги для найбільш незахищених категорій населення.
Що стосується того, чи буде уряд застосовувати жорсткий контроль над цінами на пальне, на дизельне пальне. Ми вважаємо, що зараз головне – наситити ринок достатньою кількістю продукту і убезпечити державу від дефіциту пального. Власне, над цим працюємо в тісній координації з операторами ринку. Треба створити всі умови для того, щоб у нас був продукт в достатній кількості і ми могли в першу чергу задовольнити попит: армія, медики, комунальні і інші служби. Тому над цим наразі працюємо
Серед ключових викликів нинішньої весняної посівної кампанії - суттєве зростання вартості пального, а також подорожчання мінеральних добрив на 30-35% під впливом глобальних ринкових факторів, але це не ставить під загрозу посівну.