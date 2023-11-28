Правительство назначило главу Госагентства водных ресурсов
Киев • УНН
Правительство назначило на должность главы государственного агентства водных ресурсов Украины Михаила Янчука.
Кабинет министр назначил на должность председателя государственного агентства водных ресурсов Украины Михаила Янчука. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Назначен Янчук Михаил Александрович Председателем Государственного агентства водных ресурсов Украины
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Кроме того, на заседании Кабмина, по словам Мельничука, было согласовано назначение нового заместителя председателя Днепропетровской ОВА. Им стал Андрей Кульбач.
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Новый глава Госагенства водных ресурсов Янчук ранее был заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции.
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Правительство назначило главу Госагентства водных ресурсов
Правительство назначило на должность главы государственного агентства водных ресурсов Украины Михаила Янчука.
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