Правительство назначило главу Госагентства водных ресурсов

Кабинет министр назначил на должность председателя государственного агентства водных ресурсов Украины Михаила Янчука. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Назначен Янчук Михаил Александрович Председателем Государственного агентства водных ресурсов Украины - говорится в сообщении.

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Кроме того, на заседании Кабмина, по словам Мельничука, было согласовано назначение нового заместителя председателя Днепропетровской ОВА. Им стал Андрей Кульбач.

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Новый глава Госагенства водных ресурсов Янчук ранее был заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции.

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