Правительство назначило двух заместителей глав МИД и Госрезерва

Кабинет министров Украины принял новые кадровые решения. Ирину Боровец назначили заместителем министра иностранных дел, а Янину Кривду - председателя Государственного агентства резерва Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

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По словам Мельничука, Кабмином назначено:

- Боровец Ирину Геннадьевну заместителем министра иностранных дел Украины;

- Кривду Янину Владимировну заместителем председателя Государственного агентства резерва Украины.

Кроме того, как сообщается, правительство сегодня уволило:

- Сосновского Евгения Олеговича с должности заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по вопросам вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Бабака Дмитрия Анатольевича с должности заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.

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