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Правая рука Кличко Белоцерковец пять лет крышевал все МАФы Киева - эксперт

Киев • УНН

 • 32860 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Соратник мэра Киева Виталия Кличко, депутат Киевского городского совета от партии УДАР Дмитрий Белоцерковец течение пяти лет занимался крышеванием МАФов в столице. Об этом на своей странице в Facebook написал блоггер и политолог Виталий Кулик.

Правая рука Кличко Белоцерковец пять лет крышевал все МАФы Киева - эксперт

“Киевской МАФии напрячься. Близкий к Кличко, УДАРовец Дмитрий Белоцерковец более пяти лет крышевал столичные МАФы. Именно ему мы обязаны засильем незаконных торговых точек, которые искажают город”, — сообщил политолог.

Он также напомнил, что пик беспорядочной уличной торговли в Киеве пришелся на 2015-2020 годы, когда столичным “благоустройством” заправлял именно Белоцерковец.

“Он должен был бороться с нелегальными МАФами, но по факту все было наоборот. Помогали Дмитрию в разное время разные интересные люди. С 2015 года Иван Клипа, возглавлявший Благоустройство. Имел Белоцерковец и других „друзей“, которые тоже зарабатывали на незаконных МАФах. Он подельник Белоцерковца — Тарас Панчий, когда работал первым заместителем председателя Благоустройства себе авто купил за 80 тысяч долларов.

Или Александр Горбач, который будучи ответственным за МАФы чиновником архитектуры вместе с женой — председателем ассоциации МАФов Татьяной Петренко — штамповал документы и расставлял городом незаконные торговые павильоны. Что, кстати, является коррупционным преступлением”, — написал блогер.

По его словам, Белоцерковца готов был взять на поруки сам Кличко, когда того судили по расследованию НАБУ.

“В последнее время киевских чиновников трясет от обысков и допросов в НАБУ и прокуратуре. Приходили к Артуру Палатному, к Денису Комарницкому, найдено довольно много доказательств коррупционных действий окружения мэра Кличко. Не исключено, что и к Белоцерковцу у следователей снова могут возникнуть вопросы. МАФы то только вершина айсберга”, — констатировал Виталий Кулик.

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