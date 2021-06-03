Права рука Кличко Білоцерківець п'ять років кришував всі МАФи Києва - експерт

“Київській МАФії напружитися. Близький до Кличка, УДАРівець Дмитро Білоцерківець понад п’ять років кришував столичні МАФи. Саме йому ми завдячуємо засиллям незаконних торгових точок, які спотворюють місто”, — повідомив політолог.

Він також нагадав, що пік безладної вуличної торгівлі в Києві припав на 2015-2020 роки, коли столичним “впорядкуванням” заправляв саме Білоцерківець.

“Він мав би боротися з нелегальними МАФами, але по факту все було навпаки. Допомогали Дмитру у різний час різні цікаві люди. З 2015 року Іван Кліпа, який очолював Благоустрій. Мав Білоцерківець і інших „друзів“, які теж заробляли на незаконних МАФах. Он подільник Білоцерківця — Тарас Панчій, коли працював першим заступником голови Благоустрою собі авто купив за 80 тисяч доларів.

Чи Олександр Горбач, який будучи відповідальним за МАФи чиновником Архітектури разом з дружиною — головою асоціації МАФів Тетяною Петренко — штампував документи та розставляв містом незаконні торгівельні павільони. Що, до речі, є корупційним злочином”, — написав блогер.

За його словами, Білоцерківця готовий був взяти на поруки сам Кличко, коли того судили по розслідуванню НАБУ.

“В останній час київських чиновників трусить від обшуків та допитів в НАБУ і прокуратурі. Приходили до Артура Палатного, до Дениса Комарницького, знайдено досить багато доказів корупційних діянь оточення мера Кличка. Не виключено, що і до Білоцерківця у слідчих знову можуть виникнути питання. МАФи то лише вершина айсбергу”, — констатував Віталій Кулик.