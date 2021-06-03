Права рука Кличко Білоцерківець п'ять років кришував всі МАФи Києва - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат Київської міської ради від партії УДАР Дмитро Білоцерківець протягом п’яти років займався кришуванням МАФів у столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер та політолог Віталій Кулик.
“Київській МАФії напружитися. Близький до Кличка, УДАРівець Дмитро Білоцерківець понад п’ять років кришував столичні МАФи. Саме йому ми завдячуємо засиллям незаконних торгових точок, які спотворюють місто”, — повідомив політолог.
Він також нагадав, що пік безладної вуличної торгівлі в Києві припав на 2015-2020 роки, коли столичним “впорядкуванням” заправляв саме Білоцерківець.
“Він мав би боротися з нелегальними МАФами, але по факту все було навпаки. Допомогали Дмитру у різний час різні цікаві люди. З 2015 року Іван Кліпа, який очолював Благоустрій. Мав Білоцерківець і інших „друзів“, які теж заробляли на незаконних МАФах. Он подільник Білоцерківця — Тарас Панчій, коли працював першим заступником голови Благоустрою собі авто купив за 80 тисяч доларів.
Чи Олександр Горбач, який будучи відповідальним за МАФи чиновником Архітектури разом з дружиною — головою асоціації МАФів Тетяною Петренко — штампував документи та розставляв містом незаконні торгівельні павільони. Що, до речі, є корупційним злочином”, — написав блогер.
За його словами, Білоцерківця готовий був взяти на поруки сам Кличко, коли того судили по розслідуванню НАБУ.
“В останній час київських чиновників трусить від обшуків та допитів в НАБУ і прокуратурі. Приходили до Артура Палатного, до Дениса Комарницького, знайдено досить багато доказів корупційних діянь оточення мера Кличка. Не виключено, що і до Білоцерківця у слідчих знову можуть виникнути питання. МАФи то лише вершина айсбергу”, — констатував Віталій Кулик.