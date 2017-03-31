Работников АМКУ не пускают в здание через обыски

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60925 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107131 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164630 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120840 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119231 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113971 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105209 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156477 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работников АМКУ не пускают в здание через обыски

Работников АМКУ не пускают в здание через обыски

Киев  •  УНН

 • 8967 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Работников Антимонопольного комитета не пускают в здание через обыски. Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Генеральная прокуратура с 7.30. Или открывайте или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие", - написала С.Панаиотиди.

Впоследствии она добавила, что ее в здание пустили, однако работники остались на улице. Также С.Панаиотиди отметила, что обыски связаны с фирмой "Тедис".

"Работники на улице. Меня пустили. Тедис. Печерский суд. Постановление", - написала она.

Как сообщал УНН, в ГПУ сообщили, что в Антимонопольный комитет Украины пришли с обысками правоохранители.

По информации ГПУ, обыски проходят в рамках дела по схеме особо большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма, о которой ранее сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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