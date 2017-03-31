Работников АМКУ не пускают в здание через обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Работников Антимонопольного комитета не пускают в здание через обыски. Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Генеральная прокуратура с 7.30. Или открывайте или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие", - написала С.Панаиотиди.
Впоследствии она добавила, что ее в здание пустили, однако работники остались на улице. Также С.Панаиотиди отметила, что обыски связаны с фирмой "Тедис".
"Работники на улице. Меня пустили. Тедис. Печерский суд. Постановление", - написала она.
Как сообщал УНН, в ГПУ сообщили, что в Антимонопольный комитет Украины пришли с обысками правоохранители.
По информации ГПУ, обыски проходят в рамках дела по схеме особо большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма, о которой ранее сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.