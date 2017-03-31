Працівників АМКУ не пускають в будівлю через обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Працівників Антимонопольного комітету не пускають в будівлю через обшуки. Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Генеральна прокуратура з 7.30. Або відчиняйте або ламаємо двері. Обшук в АМКУ. Нікого в будівлю не пускають. Маскі. Зброя”, — написала С.Панаіотіді.
Згодом вона додала, що її в будівлю пустили, однак працівники залишились на вулиці. Також С.Панаіотіді зазначила, що обшуки пов'язані з фірмою “Тедіс”.
“Працівники на вулиці. Мене пустили. Тедіс. Печерський суд. Ухвала”, — написала вона.
Як повідомляв УНН, у ГПУ повідомили, що в Антимонопольний комітет України прийшли з обшуками правоохоронці.
За інформацією ГПУ, обшуки проходять в рамках справи щодо схеми особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, в тому числі — для фінансування тероризму, про яку раніше повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.