Работника управления юстиции в Донецкой области будут судить за взяточничество

Установлено, что старший государственный исполнитель требовала и получила неправомерную выгоду в сумме 3000 гривен за неустановление временного ограничения в праве выезда должника за пределы Украины до выполнения обязательств по решению суда, а также нереализацию арестованного и описанного имущества должника.

Следственный судья государственному исполнителю избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направили в суд по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды) УК.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.