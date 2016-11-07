Працівника управління юстиції на Донеччині судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Донеччині працівника управління юстиції судитимуть за отримання неправомірної вигоди у сумі три тисячі гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що старший державний виконавець вимагала та одержала неправомірну вигоду в сумі 3000 гривень за не встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України до виконання зобов’язань за рішенням суду, а також не реалізації арештованого та описаного майна боржника.
Слідчим суддею державному виконавцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду за за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди) ККУ.
Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.