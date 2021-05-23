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Знаменосец Индии на Олимпиаде-2012 и ее призер - арестован по подозрению в убийстве

Киев • УНН

 • 23115 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован полицией по подозрению в убийстве. Об этом сообщает Hindustan Times, а также издание The Times of India, передает УНН.

Знаменосец Индии на Олимпиаде-2012 и ее призер - арестован по подозрению в убийстве

Детали

Кумар находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе. Кумар был признан одним из нападавших. Позже полиция объявила о награде 1,4 тысячи долларов за информацию о спортсмене. Кумар был арестован в деревне Мундка в Западном Дели.

Справка

Кумару 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.

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