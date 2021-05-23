Прапороносець Індії на Олімпіаді-2012 та її призер - заарештований за підозрою у вбивстві

Деталі

Кумар перебував в бігах з 4 травня після того, як один борець загинув в результаті бійки на стадіоні. Кумар був визнаний одним з нападників. Пізніше поліція оголосила про нагороду 1,4 тисячі доларів за інформацію про спортсмена. Кумар був заарештований в селі Мундка в Західному Делі.

Довідка

Кумару 38 років, він є чемпіоном світу 2010 року у ваговій категорії до 66 кг. Також в активі індійця бронзова (2008) і срібна (2012) медалі Олімпійських ігор.