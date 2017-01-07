Прах К.Фишер похоронили в урне в форме капсулы антидепрессанта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Американская актриса Кэрри Фишер, которая прославилась благодаря роли принцессы Леи в "Звездных войнах", была похоронена в США, ее прах захоронили в урне, напоминающий гигантскую таблетку антидепрессанта Prozac, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, актриса никогда не скрывала, что у нее были психологические проблемы.
Ее брат Тод Фишер объяснил, что гигантская таблетка Prozac была выбрана как урна для праха актрисы, ведь это была одна из любимых вещей сестры.
"Она любила его, и она лежала в ее доме, и Билли [дочь Керри Фишер] и я решили, что именно там она захотела бы быть", - отметил он.
Актриса, которая умерла в возрасте 60 лет, похоронена вместе со своей матерью Дебби Рейнолдс. И умерла на следующий день после дочери.
Они теперь "вместе и всегда будут вместе - здесь и на небесах", сказал брат актрисы.
Кроме кремации Кэрри Фишер и выбора урны, никаких подробностей о похоронах неизвестно. Prozac - один из самых популярных антидепрессантов в мире.