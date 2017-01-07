Прах К.Фішер поховали в урні у формі капсули антидепресанту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Американська актриса Кері Фішер, яка прославилася завдяки ролі принцеси Леї в "Зоряних війнах", була похована в США, її прах захоронили в урні, що нагадує гігантську таблетку антидепресанту Prozac, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначається, актриса ніколи не приховувала, що у неї були психологічні проблеми.
Її брат Тод Фішер пояснив, що гігантська таблетка Prozac була обрана як урна для праху актриси, адже це була одна з улюблених речей сестри.
"Вона любила її, і вона лежала в її будинку, і Біллі [дочка Керрі Фішер] і я вирішили, що саме там вона захотіла б бути", - відзначив він.
Актриса, яка померла у віці 60 років, похована разом зі своєю матір'ю Деббі Рейнолдс. Та померла на наступний день після дочки.
Вони тепер "разом і завжди будуть разом - тут і на небесах", сказав брат актриси.
Крім кремації Керрі Фішер і вибору урни, ніяких подробиць про похорон невідомо. Prozac - один з найпопулярніших антидепресантів у світі.