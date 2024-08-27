ППО работает на Киевщине
Киев • УНН
В Киевской области активированы силы противовоздушной обороны из-за воздушной угрозы. Население призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Киевской области работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
Напомним
Ранее было проинформировано, что в столице Украины была объявлена воздушная тревога
У Києві оголошено повітряну тривогу26 августа 2024, 22:11 • 12055 просмотров